Полторак назвал размеры премий ко Дню Независимости

Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Премии ко Дню Независимости составят 1-2 тыс. гривен

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ, согласно которому военные получат по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Полторака.

Отмечается, что курсанты и срочники получат по тысяче гривен, а регулярные войска в два раза больше.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысячи гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тысячи гривен", - заявил Полторак.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский предложил отменить традиционное празднование Дня Независимости Украины с военным парадом. Сэкономленные 300 миллионов он пообещал выделить военнослужащим.

Примечательно, что позже на сайте президента начали появляться петиции с требованием провести военный парад в Киеве.

В конце июля глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге рассказал об альтернативе военному параду ко Дню Независимости. По его словам, 24 августа в Киеве состоится Шествие достоинства.