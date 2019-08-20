ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ попередила теракт на концерті "Кварталу" перед Днем Незалежності

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 13:01
СБУ попередила теракт на концерті "Кварталу" перед Днем Незалежності
Фото: вилучені боєприпаси (ssu.gov.ua)

Молодий хлопець планував вибух на "KVARTAL-FEST" під Сумами

У Сумах 19-річний хлопець готував теракт під час масових акцій напередодні Дня Незалежності України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Зазначається, що співробітники спецслужби затримали 19-річного жителя міста Суми, який входить в радикальне молодіжне угруповання. Разом з спільниками він планував підірвати боєприпаси та вибухівку в людних місцях.

"Правоохоронці вилучили за місцем проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси і вибухові речовини", - йдеться в повідомленні.

СБУ попередила теракт на концерті &quot;Кварталу&quot; перед Днем Незалежності

Також повідомляється, що слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів з нагоди Дня Прапора України та проведення концерту KVARTAL-FEST 23 серпня на території Сумської області.

Зловмиснику вже підготували повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

Фото: вилучені боєприпаси (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 18 серпня в місті Охтирка Сумської області чоловік влаштував стрілянину в кафе, в результаті чого постраждала одна людина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві замість традиційного військового параду до Дня Незалежності пройде Хода гідності.

Зазначимо, що зекономлені на святкуванні гроші роздадуть військовослужбовцям у вигляді премій. Вже підписано відповідний указ.

У Запорізькій області затримали бойовиків з угрупування "Стрєлкова" СБУ затримала "кримінального авторитета" за вимагання
Новини України Служба безпеки УкраїнипровокацииДень независимости Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся