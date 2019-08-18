В Сумской области посетитель устроил стрельбу в кафе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы в кафе есть пострадавший

В Ахтырке Сумской области мужчина устроил стрельбу в кафе, в результате инцидента есть пострадавший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.

Сообщается, что инцидент произошел ночью в одном из кафе Ахтырки. По данным полиции, между посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате одна из пуль попала в его оппонента, а нарушитель скрылся с места преступления на автомобиле, однако полиция оперативно задержала его.

"Правонарушителем оказался 24-летним житель Киева. Он приехал в Ахтырку навестить родителей. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, за что полицейскими был составлен соответствующий административный протокол. У него изъяли травматический пистолет и доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавшему оказали необходимую помощь. По факту стрельбы открыто уголовное производство, инцидент квалифицировали как хулиганство.

Напомним, ранее в Днепре на территории детско-юношеской спортивной школы произошла стрельба. По данным полиции, мужчина стрелял в сторону людей, которые стояли рядом.

До этого в Полтаве возле одного из заведений питания неизвестный совершил несколько выстрелов в охранника.