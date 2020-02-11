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СБУ предотвратила дестабилизацию энергетической системы Украины

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 19:48
СБУ предотвратила дестабилизацию энергетической системы Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поставщики искусственно завышали объемы потребления населением электроэнергии

Служба безопасности Украины предотвратила незаконную сделку, которая могла дестабилизировать функционирование объекта критической инфраструктуры объединенной энергетической системы страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в течение июля - декабря 2019 компании-поставщики универсальных услуг предоставляли в госпредприятие "Гарантированный покупатель" недостоверные данные, которые нанесли ущерб госпредприятию в 2,8 млрд гривен.

"Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, поставляли по льготным ценам. Полученный "излишек" дешевой электроэнергии поставщики реализовывали предпринимателям по рыночной стоимости", - сообщили в СБУ.

На данный момент поставщики полностью признали сумму претензий и начали возмещения убытков ГП "Гарантированный покупатель".

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора совместно с СБУ провел обыски в ПАО "Киевметрострой" и в отделениях АБ "Укргазбанка". Обыски проводились в отношении возможных хищений 1,7 млрд гривен средств при строительстве метро "Сырец" в Киеве.

Также сообщалось, что СБУ предупредила противоправную сделку с присвоения природного газа на 250 млн гривен. Злоумышленники пытались заключить сделку с помощью поддельной подписи заместителя Минфина.

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