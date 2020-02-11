СБУ запобігла дестабілізацію енергетичної системи України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постачальники штучно завищували обсяги споживання населенням електроенергії

Служба безпеки України запобігла незаконну угоду, яка могла дестабілізувати функціонування об'єкта критичної інфраструктури об'єднаної енергетичної системи країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що протягом липня - грудня 2019 компанії-постачальники універсальних послуг надавали в держпідприємство "Гарантований покупець" недостовірні дані, які завдали збитків держпідприємству у 2,8 млрд гривень.

"Комерсанти штучно завищували обсяги споживання населенням електричної енергії, постачали за пільговими цінами. Отриманий "надлишок" дешевої електроенергії постачальники реалізовували підприємцям за ринковою вартістю", - повідомили в СБУ.

На даний момент постачальники повністю визнали суму претензій і почали відшкодування збитків ДП "Гарантований покупець".

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора спільно з СБУ провів обшуки в ПАТ "Київметробуд" і у відділеннях АБ "Укргазбанку". Обшуки проводилися щодо можливих розкрадань 1,7 млрд гривень коштів при будівництві метро "Сирець" у Києві.

Також повідомлялося, що СБУ попередила протиправну оборудку з присвоєння природного газу на 250 млн гривень. Зловмисники намагалися укласти угоду з допомогою підробленого підпису заступника Мінфіну.