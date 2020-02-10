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СБУ блокировала хищение природного газа на 250 млн гривен в "Укртрансгазе"

Новости » Общество     10.02.2020 - 18:06
СБУ блокировала хищение природного газа на 250 млн гривен в "Укртрансгазе"
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Злоумышленники пытались заключить сделку с помощью поддельной подписи заместителя Минфина

Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку с присвоения природного газа на 250 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в спецслужбе, злоумышленники использовали поддельные документы якобы подписанные одним из заместителей министра финансов.

"Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 миллиона кубов природного газа. В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и Нафтогазом удалось блокировать проведение сделки и предупредить убытки государства почти 250 млн гривен", - рассказали в СБУ.

По данному факту открыто уголовное дело, продолжаются следственные действия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области разоблачили хищения почти 2 миллионов гривен из Фонда государственного имущества руководителями госпредприятия. Чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила мошенническую схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА), в рамках которой чиновники присвоили более 4 млн гривен государственных средств.

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