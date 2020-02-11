СБУ проводит обыски в "Киевметрострое"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Обыски также проводят в отделениях АБ "Укргазбанка"

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит обыски в ПАО "Киевметрострой". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Обыски также проводятся в отделениях АБ "Укргазбанк" и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованные в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро. Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киев.

Напомним, 17 января Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений.

Ранее анонсировали, что метро на Виноградарь в Киеве запустят до конца 2021 года с открытием станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". Отметим, стоимость строительства станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд гривен.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров выделил 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь.