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СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ МП у розпалюванні релігійної ненависті

Фото: СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ МП у розпалюванні релігійної ненависті (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті співробітники СБУ повідомили про підозру настоятелю храму УПЦ МП у розпалюванні релігійної ненависті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня", - пише пресслужба.

СБУ задокументувала більше 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

На підставі зібраних доказів священнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками.

"Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додає СБУ.

Фото: СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ МП у розпалюванні релігійної ненависті (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила поплічника окупантів, який фотографував переміщення підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області.

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