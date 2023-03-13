ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ затримала поплічника росіян, який зливав дані про переміщення ЗСУ у Дніпропетровській області

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Понеділок 13 березня 2023 14:23
СБУ затримала поплічника росіян, який зливав дані про переміщення ЗСУ у Дніпропетровській області Фото: СБУ затримала поплічника росіян, який зливав дані про переміщення ЗСУ у Дніпропетровській області (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України викрила поплічника окупантів, який фотографував переміщення підрозділів Сил оборони у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що чоловік який у проросійських пабліках оприлюднював фото- та відеоматеріали місць базування Сил оборони у Дніпропетровській області.

Через публікації у пабліках фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб, що вийшли на нього через підконтрольних адміністраторів прокремлівських інтернет-ресурсів.

Через месенджер зловмиснику запропонували співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку.

За вказівками росіян чоловік виходив на місцевість та приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ в області. Насамперед РФ цікавили дані про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва.

Зазначається, що росіяни планували використати розвіддані для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Проте контррозвідники СБУ затримали інформатора на спробі передачі закритих відомостей росіянам. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Синельниківського району, який публічно підтримував збройну агресію Росії проти України. Свої прокремлівські погляди він розповсюджував з власного акаунту у популярних соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області затримали ворожого пособника, який після звільнення Херсона намагався втекти до Придністров’я.

Окрім того, СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Дніпропетровська область
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто