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СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ МП в разжигании религиозной ненависти

Фото: СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ МП в разжигании религиозной ненависти (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Закарпатье сотрудники СБУ сообщили о подозрении настоятелю храма УПЦ МП в разжигании религиозной ненависти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря", - пишет пресс-служба.

СБУ задокументировала более 7 эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

На основании собранных доказательств священнику поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ МП в разжигании религиозной ненависти (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила приспешника оккупантов, который фотографировал перемещение подразделений ВСУ в Днепропетровской области.

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