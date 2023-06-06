СБУ повідомила про підозру сімом поплічникам Аксьонова

Як з'ясували слідчі, однією з підозрюваних є очільниця створеної агресором "адміністрації Чорноморського району Криму" Наталія Пісарєва. На цю посаду її особисто погодив місцевий гауляйтер Аксьонов.

Раніше Пісарєва обіймала посаду так званого "першого заступника міністра культури" на тимчасово захопленому півострові. З початку повномасштабного вторгнення вона координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії РФ.

"Тоді фігурантка публічно закликала українських захисників здаватися в полон, а також агітувала мешканців Криму вступати до російських військ для війни проти України. За це окупаційний "військовий комісаріат Криму" нагородив її грамотою", - пише СБУ.

Окрім цього до захоплення українського півострова Пісарєва керувала регіональним проектним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки. Під час захоплення Криму вона підтримала агресора та увійшла до так званого "кадрового резерву" окупаційної адміністрації.

Також підозру було оголошено ще одній колишній посадовиці Управління Державної казначейської служби України в Луганській області. Вона добровільно погодилась на "пропозицію" агресора очолити так зване "казначейство ЛНР".

Під час своєї діяльності вона залучила до "штату" псевдоустанови ще п’ятьох спільників. Всі вони - її колишні підлеглі зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів.

Всі колаборанти стали керівниками відповідних районних "управлінь казначейської служби ЛНО". Вони брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупаційних угруповань, які були задіяні на східному фронті.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Крім того, шістьом представникам "казначейства ЛНР" додатково повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору", - повідомили в СБУ.

Обвинувальні акти спрямовані до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років тюрми.

Звільнення Криму

Останнім часом у Криму все більше повідомляють про вибухи. 24 травня на півострові повідомляли про чергову "бавовну", а над Кримським мостом майорів густий дим.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україна може повернути Крим під свій контроль протягом 5-7 місяців. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що звільнення півострова залежатиме від поведінки самої ж Росії.

Тим часом у розвідці вважають, що Кримський міст може відіграти свою роль у цій події, адже росіяни можуть використати для відходу під час деокупації півострова.