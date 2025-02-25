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СБУ повідомила про підозру російському співаку Shaman

Вівторок 25 лютого 2025 13:50
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СБУ повідомила про підозру російському співаку Shaman Фото: Ярослав Дронов, російський співак (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman, повідомлено про підозру через публічну підтримку й пропагування повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Як пише СБУ, підозрюваний входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва Росії, а також прославляють осіб, які беруть участь у війні проти України. Для цього Дронов виступає на концертах, а також масових акціях, які спрямовані на підтримку диктатора Володимира Путіна.

В кінці 2022-го фігурант записав відео, в якому героїзував російських терористів, а також визнав збройну агресію Росії проти України, яка розпочалась у 2014-му.

Що загрожує

Дронову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань Російської Федерації (РФ), вчинені повторно з використанням засобів масової інформації.

Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого року Spotify видалило профілі російських артистів, які підтримують напад Росії на Україну. Серед них був й "Шаман".

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