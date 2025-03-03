СБУ повідомила про підозру співаку-пропагандисту Григорію Лепсу

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсу. Йому інкримінують фінансування насильницьких дій окупантів та виправдовування агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

"Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс")", - йдеться у повідомленні СБУ.

Деталі справи

За матеріалами справи, Лепс публічно підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також виправдовує та фінансує російську війну.

СБУ задокументувала, як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери росЗМІ пообіцяв платити російським солдатам по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Окрім того, за даними справи, співак неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування. Про це Лепс регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.

Що інкримінують

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Лепсу про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, прославляння її учасників).

В СБУ додали, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення Лепса до відповідальності за злочини проти України, оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії.