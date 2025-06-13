СБУ сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати
Российского певца-пропагандиста Тимура Юнусова, более известного как Тимати, обвинили в преступлениях против Украины. СБУ заочно сообщила ему о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Артиста обвиняют в содействии российской пропаганде, поддержке войны против Украины и легитимизации оккупации Крыма.
По данным следствия, Тимати не только открыто поддерживал агрессивную политику Кремля, но и активно участвовал в публичных мероприятиях в поддержку российского диктатора Владимира Путина. В частности, он был его доверенным лицом во время президентских выборов в 2012, 2018 и 2024 годах, а также появлялся на инаугурациях.
Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.
"Задокументировано, что этот фигурант принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма", - говорится в сообщении.
Сейчас артисту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).
Ранее Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсу. Ему инкриминируют финансирование насильственных действий оккупантов и оправдание агрессии РФ против Украины.
Также певцу из РФ Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, было сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году Spotify удалило профили российских артистов, которые поддерживают нападение России на Украину. Среди них был и Шаман.
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