СБУ сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати

Российского певца-пропагандиста Тимура Юнусова, более известного как Тимати, обвинили в преступлениях против Украины. СБУ заочно сообщила ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Артиста обвиняют в содействии российской пропаганде, поддержке войны против Украины и легитимизации оккупации Крыма.

По данным следствия, Тимати не только открыто поддерживал агрессивную политику Кремля, но и активно участвовал в публичных мероприятиях в поддержку российского диктатора Владимира Путина. В частности, он был его доверенным лицом во время президентских выборов в 2012, 2018 и 2024 годах, а также появлялся на инаугурациях.

Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

"Задокументировано, что этот фигурант принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Сейчас артисту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).