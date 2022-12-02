СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП, який був соратником патріарха Кирила

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому керівнику Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який координував поширення прокремлівських поглядів у регіоні з Московськии патріархом Кирилом та входив до його найближчого оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема Криму.

Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей у Росії.

Слідство встановило, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях РФ. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність та вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів, а також документи із доказами листування з московськими "кураторами".

Відповідно до висновків незалежної експертизи, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.

Митрополиту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.