СБУ показали фото из освобожденных Высокополья и Балаклеи

"Шаг за шагом возвращаем родные города и села! Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны освободили Высокополье и Балаклею! Идем вперед - к новым Победам! И ни один враг нас не остановит! Работаем дальше", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, но официальные источники не подтверждали деоккупацию города.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации Балаклеи.

Кроме того, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.