СБУ показали фото зі звільнених Високопілля та Балаклії

"Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію! Йдемо вперед - до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить! Працюємо далі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, але офіційні джерела не підтверджували деокупацію міста.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію Балаклії.

Крім того, 4 вересня у Високопіллі підняли державний прапор України.