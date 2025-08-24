UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В СБУ показали ексклюзивне відео обміну полоненими на День незалежності

Фото: обмін полоненими 24 серпня (Telegram)
Автор: Антон Корж

В Службі безпеки України показали ексклюзивне відео обміну військовополоненими з Росією 24 серпня. Додому повернулися українці, цивільні та військові, які кілька років пробули в полоні РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", - сказано у повідомленні.

В СБУ підтвердили, що за підсумками обміну повернулися додому військові Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Також вдалося повернути багато цивільних - серед них утримуваних з 2022 року журналістів, військового медика та ексмера Херсону.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що Україна і Росія сьогодні, 24 серпня, провели черговий етап обміну полоненими. Захисники повернулись додому в День незалежності України. Серед звільнених - воїни ЗСУ, НГУ, ВМСУ, а також восьмеро цивільних, яких росіяни утримували з 2022 та 2023 року.

Зокрема серед звільнених з полону опинилися журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, журналіст "РІА Мелітополь" Марк Каліуш та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, якого окупанти у 2022 вивезли з Херсона за відмову піти на співпрацю.

Нагадаємо, минулого тижня, 14 серпня, Україна і Росія також провели обмін полоненими. Він відбувся на тлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна на Алясці. Український президент Володимир Зеленський поінформував, що того дня додому вдалося повернути 84 особи.

