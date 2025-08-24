В СБУ показали эксклюзивное видео обмена пленными на День независимости

В Службе безопасности Украины показали эксклюзивное видео обмена военнопленными с Россией 24 августа. Домой вернулись украинцы, гражданские и военные, которые несколько лет пробыли в плену РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в сообщении.
В СБУ подтвердили, что по итогам обмена вернулись домой военные Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Также удалось вернуть много гражданских - среди них удерживаемых с 2022 года журналистов, военного медика и экс-мэра Херсона.
Напомним, что Украина и Россия сегодня, 24 августа, провели очередной этап обмена пленными. Защитники вернулись домой в День независимости Украины. Среди освобожденных - воины ВСУ, НГУ, ВМСУ, а также восемь гражданских, которых россияне удерживали с 2022 и 2023 года.
В частности среди освобожденных из плена оказались журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, журналист "РИА Мелитополь" Марк Калиуш и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, которого оккупанты в 2022 году вывезли из Херсона за отказ пойти на сотрудничество.
Напомним, на прошлой неделе, 14 августа, Украина и Россия также провели обмен пленными. Он состоялся на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске. Украинский президент Владимир Зеленский проинформировал, что в тот день домой удалось вернуть 84 человека.