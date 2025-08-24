В СБУ показали эксклюзивное видео обмена пленными на День независимости

Обмен пленными

Напомним, что Украина и Россия сегодня, 24 августа, провели очередной этап обмена пленными. Защитники вернулись домой в День независимости Украины. Среди освобожденных - воины ВСУ, НГУ, ВМСУ, а также восемь гражданских, которых россияне удерживали с 2022 и 2023 года.

В частности среди освобожденных из плена оказались журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, журналист "РИА Мелитополь" Марк Калиуш и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, которого оккупанты в 2022 году вывезли из Херсона за отказ пойти на сотрудничество.

Напомним, на прошлой неделе, 14 августа, Украина и Россия также провели обмен пленными. Он состоялся на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске. Украинский президент Владимир Зеленский проинформировал, что в тот день домой удалось вернуть 84 человека.