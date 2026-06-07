СБУ показала залишки дрона, який атакував ядерний об'єкт біля Чорнобиля

СБУ оприлюднила фотодокази чергового воєнного злочину РФ - залишків ударного безпілотника "Герань-2", яким було атаковано будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в районі ЧАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі нічної атаки

За даними слідчо-оперативної групи СБУ, збройні сили РФ атакували стратегічний об'єкт уночі 7 червня о 02:05 годині.

Окремі елементи та фрагменти фюзеляжу ворожого дрона-камікадзе вже знайдені та задокументовані правоохоронцями безпосередньо на місці ураження.

Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнали адміністративний корпус Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а також будівлі, де здійснюється прийом та безпосереднє перевантаження відпрацьованого ядерного палива.

Фото: залишки дрона, який атакував ядерний об'єкт біля Чорнобиля (t.me/SBUkr)

Наразі слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюють комплексні заходи в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля ЧАЕС", - наголосили у відомстві.

Ситуація з безпекою та радіаційний фон

У СБУ офіційно запевнили, що чергова спроба ядерного шантажу з боку РФ не призвела до критичних наслідків для інфраструктури об'єкта. Удар безпілотника жодним чином не вплинув на поточний виробничий процес сховища.

Поточний радіаційний фон на території станції та прилеглої зони відчуження знаходиться в межах визначеної норми. Внаслідок вибуху ворожого БПЛА загиблі та поранені відсутні.