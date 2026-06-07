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СБУ показала залишки дрона, який атакував ядерний об'єкт біля Чорнобиля

15:59 07.06.2026 Нд
2 хв
Правоохоронці вилучили уламки ворожого БПЛА на місці "прильоту"
aimg Сергій Козачук
СБУ показала залишки дрона, який атакував ядерний об'єкт біля Чорнобиля Фото: СБУ вилучили уламки дрона, який атакував ядерний об'єкт біля ЧАЕС (t.me/SBUkr)
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СБУ оприлюднила фотодокази чергового воєнного злочину РФ - залишків ударного безпілотника "Герань-2", яким було атаковано будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в районі ЧАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі нічної атаки

За даними слідчо-оперативної групи СБУ, збройні сили РФ атакували стратегічний об'єкт уночі 7 червня о 02:05 годині.

Окремі елементи та фрагменти фюзеляжу ворожого дрона-камікадзе вже знайдені та задокументовані правоохоронцями безпосередньо на місці ураження.

Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнали адміністративний корпус Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а також будівлі, де здійснюється прийом та безпосереднє перевантаження відпрацьованого ядерного палива.

Фото: залишки дрона, який атакував ядерний об'єкт біля Чорнобиля (t.me/SBUkr)

Наразі слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюють комплексні заходи в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля ЧАЕС", - наголосили у відомстві.

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Ситуація з безпекою та радіаційний фон

У СБУ офіційно запевнили, що чергова спроба ядерного шантажу з боку РФ не призвела до критичних наслідків для інфраструктури об'єкта. Удар безпілотника жодним чином не вплинув на поточний виробничий процес сховища.

Поточний радіаційний фон на території станції та прилеглої зони відчуження знаходиться в межах визначеної норми. Внаслідок вибуху ворожого БПЛА загиблі та поранені відсутні.

Удар РФ по ядерному об'єкту біля Чорнобиля

Нагадаємо, у ніч на 7 червня російський безпілотник атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

Внаслідок ворожого удару біля Чорнобиля "прилетіло" в сховище ядерного палива, через що частково зруйновано будівлю приймання контейнерів та спалахнула пожежа. В "Енергоатомі" уточнили, що безпосередньо в цій будівлі відпрацьоване ядерне паливо не зберігалося.

Пізніше в мережі з'явилися фото ядерного об'єкту, який атакував дрон біля Чорнобиля, що продемонстрували масштаби пошкоджень інфраструктури.

На черговий акт ядерного терору з боку країни-агресора відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави назвав атаку "перевищенням захмарної наглості РФ" та наголосив, що Росія свідомо вдарила по критичному об’єкту.

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