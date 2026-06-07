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З'явилися фото ядерного об'єкту, який атакував дрон біля Чорнобиля

15:04 07.06.2026 Нд
2 хв
Який вигляд має об'єкт після нічної атаки російського дрона?
aimg Марія Науменко
З'явилися фото ядерного об'єкту, який атакував дрон біля Чорнобиля Фото: будівля Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива після атаки російського дрона (t.me/energoatom_ua)
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Після нічної атаки російського безпілотника на об'єкт ядерної інфраструктури біля Чорнобиля з'явилися перші фото пошкодженої будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

В "Енергоатомі" показали фото пошкодженої будівлі приймання контейнерів на території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Там нагадали, що в ніч на 7 червня російський безпілотник атакував цей об'єкт. Внаслідок удару будівля зазнала пошкоджень.

Водночас відпрацьоване ядерне паливо у приміщенні не зберігалося.

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"РФ продовжує вдаватися до ядерного терору, загрожуючи безпеці не лише України, а й всієї Європи", - наголосили в "Енергоатомі".

З'явилися фото ядерного об'єкту, який атакував дрон біля Чорнобиля

Фото: наслідки удару російського БПЛА по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива (t.me/energoatom_ua)

Що передувало

Нагадаємо, близько 02:10 7 червня російський ударний безпілотник атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

Внаслідок влучання частково було зруйновано будівлю приймання контейнерів та виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували.

Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удар було завдано по об'єкту поблизу села Буряківка Київської області, приблизно за 15 кілометрів від ЧАЕС. На місці виявили уламки безпілотника Shahed.

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