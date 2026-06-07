З'явилися фото ядерного об'єкту, який атакував дрон біля Чорнобиля
Після нічної атаки російського безпілотника на об'єкт ядерної інфраструктури біля Чорнобиля з'явилися перші фото пошкодженої будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".
В "Енергоатомі" показали фото пошкодженої будівлі приймання контейнерів на території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Там нагадали, що в ніч на 7 червня російський безпілотник атакував цей об'єкт. Внаслідок удару будівля зазнала пошкоджень.
Водночас відпрацьоване ядерне паливо у приміщенні не зберігалося.
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"РФ продовжує вдаватися до ядерного терору, загрожуючи безпеці не лише України, а й всієї Європи", - наголосили в "Енергоатомі".
Фото: наслідки удару російського БПЛА по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива (t.me/energoatom_ua)
Що передувало
Нагадаємо, близько 02:10 7 червня російський ударний безпілотник атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.
Внаслідок влучання частково було зруйновано будівлю приймання контейнерів та виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували.
Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удар було завдано по об'єкту поблизу села Буряківка Київської області, приблизно за 15 кілометрів від ЧАЕС. На місці виявили уламки безпілотника Shahed.