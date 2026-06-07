З'явилися фото ядерного об'єкту, який атакував дрон біля Чорнобиля

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Після нічної атаки російського безпілотника на об'єкт ядерної інфраструктури біля Чорнобиля з'явилися перші фото пошкодженої будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

В "Енергоатомі" показали фото пошкодженої будівлі приймання контейнерів на території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Там нагадали, що в ніч на 7 червня російський безпілотник атакував цей об'єкт. Внаслідок удару будівля зазнала пошкоджень. Водночас відпрацьоване ядерне паливо у приміщенні не зберігалося. Читайте також: "Перевищення захмарної наглості РФ": Зеленський відреагував на удар по ядерному сховищу "РФ продовжує вдаватися до ядерного терору, загрожуючи безпеці не лише України, а й всієї Європи", - наголосили в "Енергоатомі". Фото: наслідки удару російського БПЛА по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива (t.me/energoatom_ua) Що передувало Нагадаємо, близько 02:10 7 червня російський ударний безпілотник атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.