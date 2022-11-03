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СБУ показала відео звільнення з полону 107 українських захисників

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Четвер 03 листопада 2022 17:56
СБУ показала відео звільнення з полону 107 українських захисників Фото: СБУ показала відео звільнення з полону 107 українських захисників (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 107 українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що обмін полоненими - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця!" - зазначають в СБУ.

Окрім того, Державна прикордонна служба опублікувала фото звільнених українських військових.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході сьогоднішнього обміну полоненими Україна, зокрема, повернула 74 захисника "Азовсталі", а також тяжкопоранених з Маріуполя та пораненого бійця внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

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Служба безпеки України Государственная пограничная служба Обмін полоненими
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