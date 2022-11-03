СБУ показала видео освобождения из плена 107 украинских защитников

Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало видео возвращения домой 107 украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - отмечают в СБУ.

Кроме того, Государственная пограничная служба опубликовала фото освобожденных украинских военных.