СБУ показала видео освобождения из плена 107 украинских защитников
Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало видео возвращения домой 107 украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.
"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - отмечают в СБУ.
Кроме того, Государственная пограничная служба опубликовала фото освобожденных украинских военных.
Как сообщало РБК-Украина, в ходе сегодняшнего обмена пленными Украина, в частности, вернула 74 защитника "Азовстали", а также тяжелораненых из Мариуполя и раненого бойца в результате взрыва в Еленовской колонии.
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