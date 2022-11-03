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СБУ показала видео освобождения из плена 107 украинских защитников

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Четверг 03 ноября 2022 17:56
СБУ показала видео освобождения из плена 107 украинских защитников Фото: СБУ показала видео освобождения из плена 107 украинских защитников (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало видео возвращения домой 107 украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - отмечают в СБУ.

Кроме того, Государственная пограничная служба опубликовала фото освобожденных украинских военных.

Как сообщало РБК-Украина, в ходе сегодняшнего обмена пленными Украина, в частности, вернула 74 защитника "Азовстали", а также тяжелораненых из Мариуполя и раненого бойца в результате взрыва в Еленовской колонии.

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Служба безопасности Украины Государственная пограничная служба Обмен пленными
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