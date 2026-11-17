СБУ оприлюднила унікальне відео ураження Кримського мосту, на якому зафіксована серія влучань українських дронів і вибухи в районі кріплення металевих арок, які призвели до руйнування конструкцій.

"Саме спецпризначенці "Альфи" СБУ успішно відпрацювали по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця", після чого перекриття обвалилося у воду", - йдеться у заяві.

СБУ наголосила, що вже вчетверте перекреслила російський міф про нібито недосяжність та невразливість мосту.

"Роками Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об’єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі - зруйновані конструкції на морському дні", - заявили спецпризначенці.

Крім того, СБУ підкреслила, що росіяни можуть скільки завгодно хвалити свою ППО та будувати захисні рубежі, але це "не врятує її стратегічні об’єкти від українських спецоперацій".

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, Кримський міст зазнав двох атак - 16 та 17 листопада. Після першої з них супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях, а також деформацію арки.

Зазначимо, у ніч проти 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. OSINT-пабліки повідомили про падіння у воду частини автомобільного прольоту та арки.