Украина нанесла удары по Крымскому мосту, который соединяет Краснодарский край с временно оккупированным Крымом. Ракетами-дронами "Паляница" по сооружению отработали спецназовцы "Альфы" СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
СБУ обнародовала уникальное видео поражение Крымского моста, на котором зафиксирована серия попаданий украинских дронов и взрывы в районе крепления металлических арок, которые привели к разрушению конструкций.
"Именно спецназовцы "Альфы" СБУ успешно отработали по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего перекрытие обрушилось в воду", - говорится в заявлении.
СБУ подчеркнула, что уже в четвертый раз перечеркнула российский миф о якобы недостижимости и неуязвимости моста.
"Годами Кремль называл Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своего могущества. Теперь вместо символа русского величия - разрушенные конструкции на морском дне", - заявили спецназовцы.
Кроме того, СБУ подчеркнула, что россияне могут сколь угодно хвалить свою ПВО и строить защитные рубежи, но это "не спасет ее стратегические объекты от украинских спецопераций".
Напомним, Крымский мост подвергся двум атакам - 16 и 17 ноября. После первой из них спутниковые снимки зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах, а также деформацию арки.
Отметим, в ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.
Позже президент Владимир Зеленский подтвердил поражения Крымского моста. По его словам, украинские военные использовали для этого несколько видов вооружения, в частности, FP-5 "Фламинго", Р-360 "Нептун", "Паляницу", "Руту" и FP-1.
Больше деталей - в материале РБК-Украина "Крымский мост под ударом. Все об операции Украины, которая заблокировала врагу Азовское море".