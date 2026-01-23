СБУ показала допит окупанта, причетного до розстрілу полонених на Курщині

Служба безпеки України оприлюднила відео допиту російського окупанта Сергія Скобєлєва, який у жовтні 2024 року під час боїв в Курській області розстріляв дев'ятьох українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Зазначається, що Скобєлев у жовтні 2024 року командував штурмовою групою росіян, яка отримала наказ атакувати українські позиції в Курській області. Загін Скобєлєва зміг застати українських військових зненацька, дев'ять військовослужбовців ЗСУ потрапили у полон.

Після цього полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. При цьому росіяни збрехали їм, що нібито передадуть на обмін - щоб не допустити спротиву з боку українців.

Після цього за наказом свого безпосереднього командира Скобєлєв та його спільник-окупант розстріляли усіх полонених з особистої зброї. Окупанти зібрали мобільні телефони та рації розстріляних.

Проте вже через тиждень окупант-злочинець потрапив у полон. Спочатку він не зізнавався у воєнному злочні, проте співробітники СБУ зібрали усі докази та "притисли до стіни" росіянина.

"Вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими. Йому готується повідомлення про підозру. Зловмисник понесе відповідне суворе покарання", - сказано у повідомленні.