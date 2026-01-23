ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СБУ показала допрос оккупанта, причастного к расстрелу пленных на Курщине

Украина, Пятница 23 января 2026 15:35
UA EN RU
СБУ показала допрос оккупанта, причастного к расстрелу пленных на Курщине Иллюстративное фото: Служба безопасности Украины (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Служба безопасности Украины обнародовала видео допроса российского оккупанта Сергея Скобелева, который в октябре 2024 года во время боев в Курской области расстрелял девять украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Отмечается, что Скобелев в октябре 2024 года командовал штурмовой группой россиян, которая получила приказ атаковать украинские позиции в Курской области. Отряд Скобелева смог застать украинских военных врасплох, девять военнослужащих ВСУ попали в плен.

После этого пленных заставили раздеться и лечь на землю. При этом россияне солгали им, что якобы передадут на обмен - чтобы не допустить сопротивления со стороны украинцев.

После этого по приказу своего непосредственного командира Скобелев и его сообщник-оккупант расстреляли всех пленных из личного оружия. Оккупанты собрали мобильные телефоны и рации расстрелянных.

Однако уже через неделю оккупант-преступник попал в плен. Сначала он не признавался в военном преступлении, однако сотрудники СБУ собрали все доказательства и "прижали к стене" россиянина.

"Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции и других международных документов, которые определяют правила обращения с военнопленными. Ему готовится сообщение о подозрении. Злоумышленник понесет соответствующее суровое наказание", - сказано в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января после доклада первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада подтвердил, что воины СБУ взяли в плен оккупанта, причастного к расстрелу украинских защитников в Курской области. Президент отметил, что оккупант ответит за содеянное.

Расстрел произошел 10 октября 2024 года возле поселка Зеленый Путь в Курской области. Украинские военные не знали, что позиции, на которые они идут, уже заняты врагом. Из-за ограниченного количества боеприпасов они вынуждены были сдаться в плен, но россияне их расстреляли.

О преступлении РФ сообщили только 13 октября 2024 года - об этом написали аналитики сервиса DeepState со ссылкой на данные 1-й отдельной танковой бригады. Офис Генпрокурора открыл производство по военному преступлению, совершенному оккупантами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов