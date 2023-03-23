СБУ підозрює керівника компанії в Одесі у сприянні виробництву РФ лазерних прицілів

"Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ. Зокрема, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українське підприємство є унікальним та може доводити очистку інертних газів до понад 90%. На території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки. У 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.

"Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма надалі закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії", - пояснили в СБУ.

Керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: