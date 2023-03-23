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СБУ подозревает руководителя компании в Одессе в содействии производству РФ лазерных прицелов

Фото: СБУ подозревает руководителя компании в Одессе в содействии производства РФ лазерных прицелов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители подозревают руководителя компании в Одессе в содействии производству РФ лазерных прицелов. Ему объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе РФ. В частности, эти газы нужны в процессе изготовления лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское предприятие уникально и может доводить очистку инертных газов до более 90%. На территории РФ местные заводы дают всего 60% очистки. В 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами РФ, формально перепродали ее активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент.

"Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке. Именно эта фирма закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в Россию", - пояснили в СБУ.

Руководитель украинского предприятия уведомлен о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

  • Коллаборационная деятельность;
  • Пособничество государству-агрессору.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Игорю Кастюкевичу, считающемуся "куратором" оккупированной Херсонской области. Он способствовал распространению оккупационного режима во временно захваченной части юга Украины.

СБУ задержала агента РФ, который передавал в ЧВК "Вагнер" разведданные о системе видеонаблюдения в Житомире. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, еще в начале 1990-х годов ушедший в отставку.

Служба безопасности Украины разоблачила в Хмельницкой области ботоферму, через которую распространяли фейки о войне в нашей стране.

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