Поширювали фейки про війну. В Хмельницькій області викрили ботоферму
Служба безпеки України викрила в Хмельницькій області ботоферму, через яку поширювали фейки про війну в нашій країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Понад 2 тисяч ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації. Також проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони нашої держави", - пише пресслужба.
"Замовниками послуг" ботоферми були представники спецслужб Росії. Вони купували фальшиві акаунти й використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.
Протиправну діяльність організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер. Комплекс для "вирощування" ботів він розташував у власній квартирі в одному зі спальних районів міста. Обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" акаунтів він отримував через російські електронні платіжні системи.
Під час обшуків було виявлено
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;
- спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.
Фото: в Хмельницькій області викрили ботоферму (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в поточному році в Україні винесли вирок 10 бойовикам. Серед засуджених були білоруській найманці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.