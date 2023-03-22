Поширювали фейки про війну. В Хмельницькій області викрили ботоферму

Служба безпеки України викрила в Хмельницькій області ботоферму, через яку поширювали фейки про війну в нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Понад 2 тисяч ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації. Також проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони нашої держави", - пише пресслужба.

"Замовниками послуг" ботоферми були представники спецслужб Росії. Вони купували фальшиві акаунти й використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

Протиправну діяльність організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер. Комплекс для "вирощування" ботів він розташував у власній квартирі в одному зі спальних районів міста. Обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" акаунтів він отримував через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків було виявлено

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;

спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Фото: в Хмельницькій області викрили ботоферму (ssu.gov.ua)