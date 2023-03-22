ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поширювали фейки про війну. В Хмельницькій області викрили ботоферму

Новость на русском →
Середа 22 березня 2023 16:25
Поширювали фейки про війну. В Хмельницькій області викрили ботоферму Фото: в Хмельницькій області викрили ботоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила в Хмельницькій області ботоферму, через яку поширювали фейки про війну в нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Понад 2 тисяч ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації. Також проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони нашої держави", - пише пресслужба.

"Замовниками послуг" ботоферми були представники спецслужб Росії. Вони купували фальшиві акаунти й використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

Протиправну діяльність організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер. Комплекс для "вирощування" ботів він розташував у власній квартирі в одному зі спальних районів міста. Обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" акаунтів він отримував через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків було виявлено

  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;
  • спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Фото: в Хмельницькій області викрили ботоферму (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в поточному році в Україні винесли вирок 10 бойовикам. Серед засуджених були білоруській найманці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Хмельницкая область
NEWS
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна