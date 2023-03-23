СБУ підозрює керівника компанії в Одесі у сприянні виробництву РФ лазерних прицілів
Правоохоронці підозрюють керівника компанії в Одесі у сприянні виробництва РФ лазерних прицілів. Йому оголосили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ. Зокрема, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українське підприємство є унікальним та може доводити очистку інертних газів до понад 90%. На території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки. У 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.
"Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма надалі закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії", - пояснили в СБУ.
Керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:
- Колабораційна діяльність;
- Пособництво державі-агресору.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Ігорю Кастюкевичу, який вважається "куратором" окупованої Херсонської області. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України.
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