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СБУ підозрює керівника компанії в Одесі у сприянні виробництву РФ лазерних прицілів

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Одеса, Четвер 23 березня 2023 16:25
СБУ підозрює керівника компанії в Одесі у сприянні виробництву РФ лазерних прицілів Фото: СБУ підозрює керівника компанії в Одесі у сприянні виробництву РФ лазерних прицілів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці підозрюють керівника компанії в Одесі у сприянні виробництва РФ лазерних прицілів. Йому оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ. Зокрема, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українське підприємство є унікальним та може доводити очистку інертних газів до понад 90%. На території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки. У 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.

"Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма надалі закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії", - пояснили в СБУ.

Керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

  • Колабораційна діяльність;
  • Пособництво державі-агресору.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Ігорю Кастюкевичу, який вважається "куратором" окупованої Херсонської області. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України.

СБУ затримала агента РФ, який передавав до ПВК "Вагнера" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.

Служба безпеки України викрила в Хмельницькій області ботоферму, через яку поширювали фейки про війну в нашій країні.

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