СБУ подозревает руководителя компании в Одессе в содействии производству РФ лазерных прицелов

Правоохранители подозревают руководителя компании в Одессе в содействии производству РФ лазерных прицелов. Ему объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе РФ. В частности, эти газы нужны в процессе изготовления лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское предприятие уникально и может доводить очистку инертных газов до более 90%. На территории РФ местные заводы дают всего 60% очистки. В 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами РФ, формально перепродали ее активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент.

"Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке. Именно эта фирма закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в Россию", - пояснили в СБУ.

Руководитель украинского предприятия уведомлен о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины: