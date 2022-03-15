СБУ перехватило разговор оккупанта с женой: командование прислало ей памятку (видео)

Россия уже 20-й день разрушает украинские города и убивает людей. Отмечается, что семьи российских оккупантов получают памятки, что военные якобы в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым. Однако врагов такая новость возмутила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В перехваченной разговоре СБУ слышно, как оккупант объясняет своей жене, что это все ложь и российская армия просто "кидает" их.
Также в памятке говорится, что военные обеспечены всем необходимым.
А... то есть одна консервы капусты ср*ной, без мяса, тушеной какой-то... на четырех, 150 граммов на обед... Это считается, мы обеспечены?" - сказал оккупант.
В ответ на это жена просто посмеялась и предложила позвонить к полковнику Колесникову Ивану Ивановичу.
"Ну что ж, зато украинская армия вдоволь накормит врагов огнем! Мы на своей земле! И будем стоять до последнего!",- написали в СБУ.
Ранее мы сообщали, что СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 диверсионных групп.
Также мы писали, что СБУ задержала 5 коллаборантов и "вора в законе" из списка СНБО.
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