СБУ перехватило разговор оккупанта с женой: командование прислало ей памятку (видео)

В перехваченной разговоре СБУ слышно, как оккупант объясняет своей жене, что это все ложь и российская армия просто "кидает" их.

Также в памятке говорится, что военные обеспечены всем необходимым.

А... то есть одна консервы капусты ср*ной, без мяса, тушеной какой-то... на четырех, 150 граммов на обед... Это считается, мы обеспечены?" - сказал оккупант.

В ответ на это жена просто посмеялась и предложила позвонить к полковнику Колесникову Ивану Ивановичу.

"Ну что ж, зато украинская армия вдоволь накормит врагов огнем! Мы на своей земле! И будем стоять до последнего!",- написали в СБУ.