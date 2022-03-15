СБУ перехополо розмову окупанта з дружиною: командування надіслало їй пам'ятку (відео)

У перехопленій розмові СБУ чути, як окупант пояснює своїй дружині, що це все брехня і російська армія просто "кидає" їх.

Також у пам'ятці йдеться, що військові забезпечені всім необхідним.

А... тобто одна консерва капусти ср*ної, без м'яса, тушкованої якоїсь... на чотирьох, 150 грамів на обід... Це вважається, ми забезпечені?" – сказав окупант.

У відповідь на це дружина просто посміялась і запропонувала подзвонити до полковника Колеснікова Івана Івановича.

"Ну що ж, зате українська армія вдосталь нагодує ворогів вогнем! Ми на своїй землі! І будемо стояти до останнього!", - написали у СБУ.