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СБУ задержала 5 коллаборантов и "вора в законе" из списка СНБО

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 14:46
СБУ задержала 5 коллаборантов и "вора в законе" из списка СНБО Фото: СБУ продолжает задерживать коллаборантов (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Служба безопасности Украины задержала пятерых российских коллаборантов. А также "вора в законе" из санкционного списка СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Сообщается, что в Покровске мужчина и женщина снимали на фото и видео аэродромы, электростанции, мосты и передавали материалы противнику. Еще два коллаборанта в Краматорске собирали данные о перемещении Вооруженных сил.

Также в Закарпатской области за государственную измену задержан 24-летний киевлянин, который собирал и передавал фото с передвижением техники ВСУ и ее дислокацией.

В Винницкой области на границе с Молдовой задержали 10 мужчин, которые пытались выехать из страны, и "вора в законе" Георгия Киладзе (Гега Озургецкий) из санкционного списка СНБО.

Напомним, ранее в СБУ перехватили разговоры оккупантов, которые в поисках "трофеев" разносят детские сады и школы.

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