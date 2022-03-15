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СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 диверсионных групп

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Украина, Вторник 15 марта 2022 13:14
СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 диверсионных групп Фото: СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 ДРГ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины за минувшие сутки в понедельник, 14 марта, задержала в разных регионах 60 коллаборантов. Кроме того, было разоблачено 20 российских диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, в Черкасской области разоблачили женщину-информатора, что передавала врагу данные о расположении украинских военных.

В Кировоградской области обнаружили мужчину, работавшего в российских информресурсах. Он распространял антиукраинские сообщения и выражавшего неуважение к ВСУ.

На Закарпатье местный житель организовал незаконный путь переправки за границу мужчин призывного возраста.

В Луганской области в населенных пунктах Марковка, Беловодск и Троицкое заметили деятельность самопровозглашенных карательных органов. Отмечается, что российские военные привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, чтобы установить оккупационную власть.

Напомним, в Херсонской области задержали председателя сельском совете Чулаковки Александра Мусиенко. Его заблокировали в здании сельсовета.

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