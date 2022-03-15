СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 диверсионных групп

Служба безопасности Украины за минувшие сутки в понедельник, 14 марта, задержала в разных регионах 60 коллаборантов. Кроме того, было разоблачено 20 российских диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, в Черкасской области разоблачили женщину-информатора, что передавала врагу данные о расположении украинских военных. В Кировоградской области обнаружили мужчину, работавшего в российских информресурсах. Он распространял антиукраинские сообщения и выражавшего неуважение к ВСУ. На Закарпатье местный житель организовал незаконный путь переправки за границу мужчин призывного возраста. В Луганской области в населенных пунктах Марковка, Беловодск и Троицкое заметили деятельность самопровозглашенных карательных органов. Отмечается, что российские военные привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, чтобы установить оккупационную власть.