СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 диверсионных групп
Служба безопасности Украины за минувшие сутки в понедельник, 14 марта, задержала в разных регионах 60 коллаборантов. Кроме того, было разоблачено 20 российских диверсионных групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, в Черкасской области разоблачили женщину-информатора, что передавала врагу данные о расположении украинских военных.
В Кировоградской области обнаружили мужчину, работавшего в российских информресурсах. Он распространял антиукраинские сообщения и выражавшего неуважение к ВСУ.
На Закарпатье местный житель организовал незаконный путь переправки за границу мужчин призывного возраста.
В Луганской области в населенных пунктах Марковка, Беловодск и Троицкое заметили деятельность самопровозглашенных карательных органов. Отмечается, что российские военные привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, чтобы установить оккупационную власть.
Напомним, в Херсонской области задержали председателя сельском совете Чулаковки Александра Мусиенко. Его заблокировали в здании сельсовета.
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