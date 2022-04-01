СБУ перехватила еще один разговор оккупантов: им стыдно отступать и считают это изменой
Российские оккупанты недовольны тем, что их уводят от Киева. Военные считают это "предательством" и "позором своей армии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Оккупант во время разговора с родными говорит, что "отводом войск" командование предало российскую армию.
Также у оккупанта, который находится в Киевской области спрашивают, обстреляют ли они украинские позиции.
"Да, но не знаю, долетает ли. Потому что до нас долетает", - сказал военный.
Кроме того, мужчинам стыдно за отступление из Черниговской и Киевской областей, ведь дома сочтут это предательством и "теперь им все будут плевать в спины".
Также между собой военные признаются, что "сильные войска и вооружение России" были лишь рекламным роликом, а на самом деле все иначе: "А че у нас вооружение такое? Или все это пи*дежь? Беспонтовое все? И*б твою мать, это реклама, походу, больше была".
Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила разговор оккупанта с женой, которая попросила себе ноутбук, кроссовки и костюм.
Также мы писали, что СБУ ликвидировала российского интернет-агента и обезвредила банду, которая нападала на тероборону.
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