СБУ перехватила еще один разговор оккупантов: им стыдно отступать и считают это изменой

Российские оккупанты недовольны тем, что их уводят от Киева. Военные считают это "предательством" и "позором своей армии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Оккупант во время разговора с родными говорит, что "отводом войск" командование предало российскую армию.

Также у оккупанта, который находится в Киевской области спрашивают, обстреляют ли они украинские позиции.

"Да, но не знаю, долетает ли. Потому что до нас долетает", - сказал военный.

Кроме того, мужчинам стыдно за отступление из Черниговской и Киевской областей, ведь дома сочтут это предательством и "теперь им все будут плевать в спины".

Также между собой военные признаются, что "сильные войска и вооружение России" были лишь рекламным роликом, а на самом деле все иначе: "А че у нас вооружение такое? Или все это пи*дежь? Беспонтовое все? И*б твою мать, это реклама, походу, больше была".