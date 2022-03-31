ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ ликвидировала российского интернет-агента и обезвредила банду, которая нападала на терроборону

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 14:49
СБУ ликвидировала российского интернет-агента и обезвредила банду, которая нападала на терроборону СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины ликвидировала новую агентурную сеть и обезвредила банду, которая нападала на подразделения терробороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, в Днепропетровской области СБУ нейтрализовала ОПГ, которое совершило нападение на одного из руководителей местной теробороны. Отмечается, что мужчина помешал незаконной перевозке оружия через блокпост.

Также в Луганской области открыли уголовные производства в отношении группы депутатов Госдумы РФ, которые проводили пропагандистские акции в Луганске, мотивируя членов вооруженных формирований так называемой "ЛНР" на активные боевые действия против Украины.

В Ровенской области обнаружили агента российских спецслужб, который собирал разведывательную информацию.

Кроме того, в Киеве задержали вражеского интернет-агента, который призывал к агрессивной войне, угрожал украинским военным и оправдывал преступления оккупантов.

СБУ в Виннице разоблачили местную жительницу, которая в соцсетях оправдывала российскую агрессию против Украины и призвала к признанию так называемой "независимости Л/ДНР".

Ранее мы сообщали, что СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.

Также мы писали, что СБУ зафиксировала доказательство военных преступлений России.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Вторжение России в Украину
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину