СБУ ликвидировала российского интернет-агента и обезвредила банду, которая нападала на терроборону
Служба безопасности Украины ликвидировала новую агентурную сеть и обезвредила банду, которая нападала на подразделения терробороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, в Днепропетровской области СБУ нейтрализовала ОПГ, которое совершило нападение на одного из руководителей местной теробороны. Отмечается, что мужчина помешал незаконной перевозке оружия через блокпост.
Также в Луганской области открыли уголовные производства в отношении группы депутатов Госдумы РФ, которые проводили пропагандистские акции в Луганске, мотивируя членов вооруженных формирований так называемой "ЛНР" на активные боевые действия против Украины.
В Ровенской области обнаружили агента российских спецслужб, который собирал разведывательную информацию.
Кроме того, в Киеве задержали вражеского интернет-агента, который призывал к агрессивной войне, угрожал украинским военным и оправдывал преступления оккупантов.
СБУ в Виннице разоблачили местную жительницу, которая в соцсетях оправдывала российскую агрессию против Украины и призвала к признанию так называемой "независимости Л/ДНР".
Ранее мы сообщали, что СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.
Также мы писали, что СБУ зафиксировала доказательство военных преступлений России.
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