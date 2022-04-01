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СБУ перехопила ще одну розмову окупантів: їм соромно відступати та вважають це зрадою

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П'ятниця 01 квітня 2022 18:25
СБУ перехопила ще одну розмову окупантів: їм соромно відступати та вважають це зрадою СБУ перехопила розмову окупантів (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти невдоволені тим, що їх відводять від Києва. Військові вважають це "зрадою" та "ганьбою своєї армії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окупант під час розмови з рідними каже, що "відведенням військ" командування зрадило російську армію.

Також у окупанта, який перебуває у Київській області питають, чи вони обстріляють українські позиції.

"Так, але не знаю, чи долітає. Бо до нас долітає", - сказав військовий.

Окрім того, чоловікам соромно за відступ з Чернігівської та Київської областей, ажже вдома це вважатимуть зрадою і "тепер їм всі плюватимуть у спини".

Також між собою військові зізнаються, що "сильні війська та озброєння Росії" були лише рекламним роликом, а насправді все інакше: "А че у нас вооружение такое? Или все это пи*дежь? Беспонтовое всё? Й*б твою мать, это реклама, походу, больше была".

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, яка попросила собі ноутбук, кросівки й костюм.

Також ми писали, що СБУ ліквідувала російського інтернет-агента та знешкодила банду, яка нападала на тероборону.

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