ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СБУ перед подрывом субмарины поразила российский Ил-38Н: новые детали спецоперации

Украина, Вторник 23 декабря 2025 21:27
UA EN RU
СБУ перед подрывом субмарины поразила российский Ил-38Н: новые детали спецоперации Иллюстративное фото: противолодочный самолет Ил-38Н (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

СБУ во время спецоперации перед подрывом российской подводной лодки в Новороссийске поразила противолодочный самолет Ил-38Н.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Силовики обнародовали новые подробности уникальной спецоперации в порту Новороссийск, во время которой была уничтожена российская подводная лодка. Как выяснилось, ключевым этапом операции стало предварительное выведение из строя морского самолета-разведчика Ил-38Н, который мог сорвать атаку.

Во время подготовки к удару сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск. Именно этот борт обеспечивал морскую разведку и противодействовал работе украинских морских дронов.

Ил-38Н предназначен для поиска подводных лодок, контроля морских акваторий, минирования и нанесения торпедных ударов. По данным СБУ, в Черном море Россия имела только один самолет этого класса, способный обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели. Ориентировочная стоимость пораженного борта составляет около 24 миллионов долларов США.

Для атаки на самолет СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, в результате чего был также поврежден двигатель самолета.

Выведение Ил-38Н из строя обеспечило успешное выполнение главного этапа спецоперации - поражение российской подводной лодки класса "Варшавянка" в порту Новороссийск.

Обнародованные СБУ кадры атаки на самолет свидетельствуют о реальном уровне защищенности стратегических объектов РФ, который существенно отличается от официальных заявлений и внутренних отчетов российского минобороны.

В Службе безопасности Украины отметили, что и в дальнейшем будут работать по законным военным целям противника и наносить удары там, где враг этого не ожидает.

Напомним, дроны СБУ атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Было поражено два самолета Су-27.

Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. Так, 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
Новости
Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
Аналитика
Про ATACMS, "Богдану" и новое оружие ВСУ: как воюют Ракетные войска и артиллерия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Про ATACMS, "Богдану" и новое оружие ВСУ: как воюют Ракетные войска и артиллерия