СБУ опублікувала ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - наголосили в СБУ.

За даними служби безпеки, Зеленський зазначив, що ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і було важливо реалізувати її повністю.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України та повернути з полону кожного українця!", - додали в службі.