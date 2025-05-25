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СБУ опубликовала эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными

Фото: Украина провела очередной обмен пленными (t.me/SBUkr)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня прошел очередной этап масштабного обмена в формате "1000 на 1000". Из плена вернулись еще 303 украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского", - отметили в СБУ.

 

По данным службы безопасности, Зеленский отметил, что эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и было важно реализовать ее полностью.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!", - добавили в службе.

Масштабный обмен пленными

Напомним, на переговорах в Турции, 16 мая, украинская и российская делегации договорились о проведении масштабного обмена пленными. Речь шла о формате "1000 на 1000".

Из-за значительного масштаба обмен проходил в несколько этапов и начался в пятницу, 23 мая.

На первом этапе из российского плена освободили 390 человек: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.

Во второй день большого обмена Украина вернула 307 военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

Как известно, сегодня из российского плена в частности освободили 70 воинов, которые обороняли Мариуполь.

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