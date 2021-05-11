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СБУ опубликовала разговор Медведчука с чиновником России о бизнесе в Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины обнародовала запись разговора якобы Виктора Медведчука с неназванным высокопоставленным чиновником правительства России. Разговор, обнародованный спецслужбой, касался бизнеса Медведчука в оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Как рассказали в СБУ, в 2015 году, когда Россия начала "национализацию" украинского имущества в оккупированном Крыму, Медведчук и его соратник Тарас Козак якобы сговорились с российским чиновником для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Опубликованная запись разговора касается перерегистрации киевского предприятия "Новые проекты", которое, как говорит следствие, связано с Медведчуком и Козаком, в России и получения им договоров и лицензий по российскому законодательству.

В СБУ утверждают, что результаты экспертиз подтвердили аутентичность голоса Медведчука на записи, а также его почерк в правках к письму президенту России Владимиру Путину от имени предприятия.

Фото: письмо Медведчука президенту России по поводу предприятия "Новые проекты"

Напомним, сегодня СБУ пришла к Медведчуку с обысками. Сначала правоохранители отказывались рассказывать, в рамках какого именно дела проводятся следственные действия.

Позже стало известно, что Медведчуку объявили о подозрении по трем эпизодам. Подозрение объявили и его соратнику Тарасу Козаку. Один из эпизодов касается незаконной передачи России месторождения в оккупированном Крыму.

Как заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, бизнес Медведчука в оккупированном Крыму нанес значительный ущерб Украине.

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Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныВладимир КозакКрымподозрение