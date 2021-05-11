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СБУ опублікувала розмову Медведчука з урядовцем Росії щодо бізнесу в Криму

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України оприлюднила запис розмови нібито Віктора Медведчука з неназваним високопосадовцем уряду Росії. Розмова, оприлюднена спецслужбою, стосувалася бізнесу Медведчука в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Як розповіли в СБУ, у 2015 році, коли Росія почала "націоналізацію" українського майна в окупованому Криму, Медведчук та його поплічник Тарас Козак нібито змовилися з російським урядовцем для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря.

Опублікований запис розмови стосується перереєстрації київського підприємства "Нові проекти", яке, як говорить слідство, пов'язане з Медведчуком та Козаком, у Росії та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.

В СБУ стверджують, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Медведчука на записі, а також його почерк у правках до листа президенту Росії Володимиру Путіну від імені підприємства.

Фото: лист Медведчука президенту Росії щодо підприємства "Нові проекти"

Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Спочатку правоохоронці відмовлялися розповідати, в рамках якої саме справи проводяться слідчі дії.

Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику - Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, бізнес Медведчука в окупованому Криму завдав значних збитків Україні.

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Новини України Віктор МедведчукСлужба безпеки УкраїниВолодимир КозакКримподозрение