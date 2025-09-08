ua en ru
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

Понеділок 08 вересня 2025 08:55
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі Фото: Тіматі, російський співак (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Служба безпеки України оголосила в розшук російського виконавця Тимура Юнусова, більш відомого як Тіматі. Відповідні дані оприлюднені в базі Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс МВС України.

Артиста звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму.

На сайті МВС дані російського репера розміщені в категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

Підозра Тіматі

Нагадаємо, у червні 2025 року СБУ заочно повідомила реперу про підозру у порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію. Йому інкримінують посягання на незалежність та територіальну цілісність України.

За даними слідства, Тіматі не лише відкрито підтримував агресивну політику Кремля, а й брав активну участь у заходах на підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, він виступав його довіреною особою на президентських виборах у 2012, 2018 та 2024 роках, а також був присутній на інавгураційних церемоніях.

Окрім цього, репер публічно схвалював російську агресію, анексію Криму та дії, що грубо порушують фундаментальні права України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Крім того, Тіматі внесений до бази сайту "Миротворець".

