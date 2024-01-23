ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ оголосила підозру російській блогерці, вона закликала "добивати українців" у Харкові

Вівторок 23 січня 2024 15:18
UA EN RU
СБУ оголосила підозру російській блогерці, вона закликала "добивати українців" у Харкові Архівне фото: Ельвіра Боровкова (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці оголосили про підозру російській блогерці Ельвірі Боровковій, яка раніше закликала російську армію "добивати" жителів Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Про кого йдеться

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську блогерку Ельвіну Боровкову, яка публічно закликала до геноциду українців.

Фігурантка входить до пулу пропагандистів російського диктатора Володимира Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Так, зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли росіяни застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300.

Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив".

Блогерка закликала "стерти" Україну

Пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, у якому пропонувала зруйнувати Україну "під нуль".

За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

СБУ оголосила підозру російській блогерці, вона закликала &quot;добивати українців&quot; у Харкові

Фото: Блогерка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.

Що їй загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Боровковій про підозру за фактом публічних закликів до геноциду. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

"Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за скоєні злочини", - додала спецслужба.

Заклики до геноциду українського народу

У травні 2022 року російському пропагандисту Тимофію Сергейцеву оголосили підозру за заклики до геноциду українського народу, зміну державного кордону і повалення конституційного ладу в Україні.

Також слідчі СБУ з'ясували, що доцент окупаційного Кримського федерального університету ім. В.І. Вернадського здійснював пропагандистську кампанію проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні харков
NEWS
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ