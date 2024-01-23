СБУ объявила подозрение российской блогерше, она призывала "добивать украинцев" в Харькове
Правоохранители объявили о подозрении российскому блогеру Эльвире Боровковой, которая ранее призывала российскую армию "добивать" жителей Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Служба безопасности собрала доказательную базу на российского блогера Эльвину Боровкову, которая публично призывала к геноциду украинцев.
Фигурантка входит в пул пропагандистов российского диктатора Владимира Путина, которые агитируют за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.
Так, злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда россияне применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300.
На следующий день после события Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить тех, кто выжил".
Блогерша призвала "стереть" Украину
Пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль".
По данным следствия, деструктивные видео вражеской блогерши сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.
Фото: Блогерша (facebook.com/SecurSerUkraine)
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.
Что ей угрожает
На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Боровковой о подозрении по факту публичных призывов к геноциду. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления", - добавила спецслужба.
Призывы к геноциду украинского народа
В мае 2022 года российскому пропагандисту Тимофею Сергейцеву объявили подозрение за призывы к геноциду украинского народа, изменения государственной границы и свержение конституционного строя в Украине.
Следователи СБУ выяснили, что доцент оккупационного Крымского федерального университета им. В.И. Вернадский осуществлял пропагандистскую кампанию против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.