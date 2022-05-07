Призывал к геноциду. Еще одному российскому пропагандисту объявили подозрение
Еще одному российскому пропагандисту объявили подозрение в Украине. Он публично призвал к геноциду украинского народа, изменению государственной границы и свержению конституционного строя в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Отмечается, что речь идет о Тимофее Сергейцеве - авторе статьи под названием "Что Россия должна сделать с Украиной", которая 3 апреля 2022 года появилась на сайте российского издания "РИА НОВОСТИ".
В своем материале политтехнолог отметил, что на территории Украины необходимо создать условия, которые бы привели к частичному уничтожению народа, ликвидировать государственность и вообще лишить наше государство названия Украина.
Кроме того, пропагандист призвал присоединить к составу России почти всю территорию Украины, кроме 5 западных областей. Также он предлагал судить украинцев за патриотическую позицию, подвергнуть их репрессиям и полностью переписать литературу.
Против российского пропагандиста открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 442 УК. Расследование осуществляет Служба безопасности Украины.
Ранее мы уже сообщали, что в прокремлевском СМИ вышел материал с обоснованием геноцида в Украине.
Статью прокомментировал президент Владимир Зеленский, заявив, что она станет одним из доказательств военных преступлений России.
Напомним, что в Украине объявили подозрение российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой.
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