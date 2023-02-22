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Підтримував РФ та закликав до геноциду: СБУ вручила підозру кримському викладачу

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Україна, Середа 22 лютого 2023 16:27
Підтримував РФ та закликав до геноциду: СБУ вручила підозру кримському викладачу Фото: СБУ вручила підозру кримському викладачу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Слідчі СБУ вияснили, що доцент окупаційного Кримського Федерального університету ім. В.І. Вернадського здійснював пропагандистську кампанію проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

За даними слідчих, чоловік під час своїх виступів на телебачення Криму підтримував дії держави-агресора Росії. Окрім цього він виправдовував злочини Росії та закликав до геноциду українського народу.

"У своїх промовах він використовував звичний наратив російської пропаганди, що нібито українці не є "повноцінним народом", а денацифікацію називав основною метою російської агресії проти України", - сказано в повідомленні.

Таким чином підозрюваний, бувши публічною особою, впливав на аудиторію та виправдовував дії. Він також заявляв, що громадян України необхідно знищувати.

"За процесуального керівництва прокуратури автономії йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 442, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України", - розповіли в СБУ.

Як повідомлялось, СБУ "розколола" співробітника білоруського КДБ, який воював у складі російської армії проти України.

Також в Україні до 14,5 років ув’язнення засуджено працівника спецслужби, що працював на російську ФСБ. Його затримали в Кропивницькому.

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