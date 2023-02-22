Підтримував РФ та закликав до геноциду: СБУ вручила підозру кримському викладачу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

За даними слідчих, чоловік під час своїх виступів на телебачення Криму підтримував дії держави-агресора Росії. Окрім цього він виправдовував злочини Росії та закликав до геноциду українського народу.

"У своїх промовах він використовував звичний наратив російської пропаганди, що нібито українці не є "повноцінним народом", а денацифікацію називав основною метою російської агресії проти України", - сказано в повідомленні.

Таким чином підозрюваний, бувши публічною особою, впливав на аудиторію та виправдовував дії. Він також заявляв, що громадян України необхідно знищувати.

"За процесуального керівництва прокуратури автономії йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 442, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України", - розповіли в СБУ.