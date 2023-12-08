ua en ru
Пт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ оголосила підозру наближеному до Путіна ватажку "ДНР"

П'ятниця 08 грудня 2023 15:50
UA EN RU
СБУ оголосила підозру наближеному до Путіна ватажку "ДНР" Фото: Артем Жога, спікер так званого "парламенту "ДНР" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру соратнику терориста Мотороли, спікеру так званого "парламенту "ДНР" Артему Жозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Завданням Жоги на посаді спікера "парламенту "ДНР" є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема він бере участь у розподіленні "бюджетних" видатків місцевої окупаційної адміністрації на потреби військових формувань Росії.

Жозі було повідомлено про підозру за:

  • ч. 5 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
  • ч. 1 ст. 111-2 - пособництво державі-агресору.

СБУ оголосила підозру наближеному до Путіна ватажку &quot;ДНР&quot;

Фото: Артем Жога, спікер так званого "парламенту "ДНР" (t.me/SBUkr)

Що відомо про Жогу

У 2014 році злочинець підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання "Спарта". Там він зблизився з Моторолою, який потім став його близьким другом й соратником.

Син Жоги очолив угруповання після загибелі ватажка, втім його також було успішно ліквідовано восени 2022 року під Волновахою. Командування перейшло до його батька.

Чим відзначився Жога:

  • 9 травня 2022 року Жога їздив до Москви, аби отримати від диктатора Володимира Путіна зірку "героя" РФ, якою терористи посмертно нагородили його сина;
  • був присутній під час підписання так званого "договору про вступ до складу Росії" тимчасово окупованих територій;
  • в 2023 році взяв участь в незаконних виборах в Донецькій області від партії "Єдина Росія". За результатами плебісциту його призначили спікером псевдопарламенту "ДНР";
  • сьогодні, 8 грудня, Жога "випросив" у Путіна вп'яте балотуватись на посаду президента. Останній відповів згодою.

Варто додати, що Жогу вже заочно засудили до 12 років в'язниці через участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях. Наразі він поки що переховується від правосуддя.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як в листопаді поточного року наші військові вдарили по так званому "Республіканському центру безпілотних систем імені Володимира Жоги".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Служба безпеки України
NEWS
ППО збила 14 з 19 ракет, якими РФ не била 79 днів. Ігнат розповів деталі обстрілу України
ППО збила 14 з 19 ракет, якими РФ не била 79 днів. Ігнат розповів деталі обстрілу України
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО